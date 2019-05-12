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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İSAM iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 08:05 | Son Güncelleme

İslam Araştırmaları Merkezi iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İSAM iftarına katıldı

İslam Araştırmaları Merkezi iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dijital yayıncılığın, basılı yayınlara oranla daha yaygın hale geldiğinin altını çizerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kurmaya karar verdik. Basılı Yayınlar Daire Başkanlığımız var, bir de Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı kuracağız inşallah” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) geleneksel iftar programına katıldı.
İSAM’da düzenlenen iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dijital yayıncılığın, basılı yayınlara oranla daha yaygın hale geldiğini dile getirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kurmaya karar verdik. Basılı Yayınlar Daire Başkanlığımız var, bir de Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı kuracağız inşallah” dedi.
“Arapça Diyanet İlmi Dergimiz çıkıyor”
Erbaş, Türkiye’deki ilmi birikimin yabancı dillere, özellikle de Arapça’ya çevrilerek öncelikle İslam dünyasında ve genel olarak da bütün dünyaya ulaştırılması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de çok iyi ilim adamlarımız var. Ama yapmış olduğumuz yayınlar Türkçe olduğu için bilinmiyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şöyle bir çalışma başlattık. Başkanlığımızın çıkarttığı Diyanet İlmi Dergi’yi Arapça olarak çıkaralım dedik. Haziran’da Arapça Diyanet İlmi Dergimiz çıkıyor inşallah. Bunu dünyanın bütün kütüphanelerde göndereceğiz. Göreve geldikten sonra bir talimat daha verdim. Ülkemizde 3 asır öncesinden itibaren günümüze kadar Türk ilim adamları tarafından Arapça yazılmış eserler kataloğu hazırlıyoruz. Bu katalog tamamlandıktan sonra bunu da bütün dünya kütüphanelerine göndereceğiz. Türkiye’de yazılmış olan eserlerden haberdar olsunlar diye esasında zaman zaman Türkçe çok önemli eserlerimizin de Arapça ve İngilizce kataloglarını yapıp dünya kütüphanelerine göndermemiz gerekiyor. Buradaki amacımız bizim birikimimizden dünyanın haberinin olması.”
İftar programına, İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Diyanet İşleri eski Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile Dr. Tayyar Altıkulaç da katıldı.

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