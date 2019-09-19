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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam denge dinidir (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

ERBAŞ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE ONLARI DESTEKLEYENLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ Diyanet İşleri Başkanı Prof.

ERBAŞ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE ONLARI DESTEKLEYENLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mersin'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş, inancı ve mukaddesatı uğruna canından vazgeçen şehit ve gazilerin hatırasına bir arada olduklarını belirterek, "Rabbim bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin. Onları cennetin en yüksek mertebeleriyle mükafatlandırsın inşallah" dedi.

Başkan Erbaş, İstiklal Marşı'nda geçen, "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" mısralarına atıfta bulunarak, "Şehitler yurdu vatanımızda hep bir arada yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız, gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı en büyük şeref sayan insanlardan oluşmamız, elhamdülillah" diye konuştu.

Ayet ve hadislerden örnekler vererek şehitliğin önemini anlatan Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, şehadetin Allah katında peygamberlikten sonra erişilebilecek en yüksek mertebe olduğunu hadis-i şeriflerinde bizlere öğretir. Bizzat kendisi de zaman zaman şehitlik özlemini dile getirmiştir. Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre bir defasında kendisini dinleyen ashabına bu arzusunu şöyle ifade etmiştir: “Ne kadar da çok isterdim, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olayım, sonra diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar şehit olayım ve diriltileyim' diye tekrarlayarak şehitliğin önemine vurgu yapmıştır. Gazi olmak, bu inanç ve gaye ile şehadeti göze almak demektir. Bu ayet ve hadisler elbette gazilerimiz için de müjdedir. Vatanımızı teröristlere, terör örgütlerine karşı savunuyoruz, mücadele ediyoruz. İnsanlarımızı, sınırlarımızı korumak için Mehmetçiğimiz, polisimiz şehit oluyor, gazi oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Vatandaşlarımız zaman zaman terör kurbanı oluyor. Terörün her çeşidini şiddetle kınıyoruz. Toplumların dengesini bozmak için kurulan bu terör örgütlerini destekleyenleri de kınıyoruz. Hepimiz elbirliğiyle teröre karşı durmak zorundayız. Şehit yakınlarımızdan ve gazilerimizden özellikle şunu bekliyoruz; okul okul dolaşalım, çocuklarımıza, öğrencilerimize, vatanın, birliğin, beraberliğin, huzurun ne olduğunu anlatalım. İslam'ın barış, Müslüman'ın barış insanı anlamına geldiğini anlatalım. Bizim dinimiz ne diyor, bir kişiyi, bir masumu haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir insanı ölümden kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Bu gerçeği bütün gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize anlatmak zorundayız. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hayatta olanlara hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin."

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