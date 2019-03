Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”

Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amors Nez’ı makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam, insanların birlikte barış içerisinde yaşamasını amaçlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amors Nez ile makamında bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuk büyükelçiye teşekkür etti. İki ülkenin dini kurumları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Erbaş, Küba’daki Müslümanlar için din hizmetleri ve din eğitimi alanında her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Doğru bilgilendirilmeyen insanların, yanlış bilgiyle yanlış yollara sürüklenebileceğine işaret eden Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, insanlara doğru dini bilginin eğitimini vermeye çalışıyoruz” dedi.

İslam’da aşırılığın olmadığını vurgulayan Erbaş, “Türkiye olarak her zaman aşırılıklardan uzak, orta yolu önceleyen, tercih eden bir din eğitimi, bir İslam anlayışına sahibiz” ifadesini kullandı.

Sömürgecilerin, evrensel değerler üzerinden güç devşirdiğine dikkati çeken Erbaş, “Türkiye, medeniyetimiz, tarihimiz boyunca her zaman hakkın, adaletin, mazlumun, mağdurun yanında yer almıştır. Bundan sonra da haksızlara, zalimlere karşı hep haklıların, mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.