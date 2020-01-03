HABER
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:17 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldı.
TDV’nin kurulduğu günden günümüze kadar devam eden iyilik yolculuğunda emeği olan şahsiyetlerin ağırlanacağı programın ilk konuğu, TDV’nin kurucularından ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç oldu.
TDV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Altıkulaç, “Bu vakfı nasıl büyütürüz, nasıl tüm insanlığa faydalı hale getirebiliriz, bunun mücadelesini verdik. Tek hedefimiz bu kurumu büyütmek, geliştirmek, elde ettiği imkanları hizmete dönüştürerek memlekete, gençliğe, insanlığa, dine faydalı olabilmekti” dedi.
Diyanet Vakfının kuruluş serüvenini ve yaşanılan zorluklarla ilgili hatıralarını anlatan Altıkulaç, vakıf çalışanlarına tavsiyelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi. Altıkulaç, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayat” sıfatına layık olmayı ve hayatı boyunca her zaman insanlara hizmet etmeyi nasip etmesi için tüm içtenliğinle Cenab-ı Allah’a niyazda bulunduğunu ifade etti.
Programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Altıkulaç’a konuşması ve yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, “Kıymetli hocam, Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri, bizleri hizmet edememe gibi bir duruma düşmekten muhafaza buyursun” dedi.
Tecrübenin kolay elde edilmediğini belirten Başkan Erbaş yapılan işlerde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Bu dört kavram kimde olmazsa o ne yaparsa yapsın yaptığının herhangi bir karşılığı olmuyor. Yaptığımız şeylerle söylediğimiz şeylerin mutlaka birbirine uyması gerekiyor. Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın, sabit-kadem eylesin. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada ayağımızı kaydırmadan bu görevimizi tamamlamayı nasip eylesin.”
Konuşmaların ardından Başkan Erbaş, Altıkulaç’a hediye takdiminde bulundu. Daha sonra programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV’nin üst düzey yöneticileri ile fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldı
Hobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyorHobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kutlama yaptılar

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası senatörlerden Trump'a tepki

ABD'de Trump'a Kasım Süleymani tepkisi

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

3 metrelik boşlukta asılı kaldı!

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.