Aşere Takrib İcazet Merasimi’ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas alan ve kaynaklara vukûfiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı ’Araştırma merkezleri’ne ihtiyaç olduğu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi 1’inci dönem Aşere Takrib İcazet Merasimi’ne katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde icazet alan kursiyerler, Kur’an-ı Kerim’den çeşitli sureleri tilavet ederek hatim tertibi yaptılar. Fatih Camii’nde düzenlenen merasimde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, icazetname alan hocaları tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü özelliğiyle tüm zaman ve mekânlarda insanlığa rehberlik ederek ebedi saadetin en önemli kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Kur’an Kerim, Rasülü Ekrem’in güzel ahlak olarak ifade ettiği bütün müspet vasıfları, tüm boyutlarıyla yeryüzüne hâkim kılmayı amaçlamıştır. İlm-i kıraat; söz konusu nihai maksada hizmet gayesiyle Kur’an-ı Kerim’in zapt edilip müşafehe yoluyla en doğru şekilde ve bütün incelikleriyle, nesilden nesle aktarılması için meydana gelen mühim bir ilim dalıdır” dedi.

Erbaş, kıraat ilminin, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirilen vahyin, Rasulü Ekrem’in fem-i muhsininden sadır olduğu gibi telaffuz edilerek kıyamete kadar taşıma çabasının adı olduğunu dile getirerek, “Bu çabanın bir sonucu olarak kıraat ulemamız, Sahabe-i Kiramın Peygamber Efendimizden öğrendiği tilavet şekillerini sonraki nesillere bir taraftan şifahen aktarmışlar, diğer taraftan da adeta her bir Kur’an harfinin edasının, yani icrasının nasıl olması gerektiğini, en ince ayrıntısına kadar kayda geçirmişlerdir. Bu şekilde, Kur’an’ın okunuşu ve nüzûl dönemindeki telaffuz biçimleri, sonraki nesillere tüm boyutlarıyla muhafaza edilerek taşınmıştır” diye konuştu.