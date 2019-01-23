Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistanlı heyeti kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doğru dini bilginin çocuklara ulaştırılması gerektiğini, bunun yolunun da camilerden geçtiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Erbaş, ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin orada yaşayan insanların dini hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Erbaş, "Bu cami vesilesi Din-i Mübin-i İslam'a yönelik hizmetler ve gençlerin, çocukların dine olan bağlılıkları daha da artar." dedi.

Din eğitiminin önemine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Bütün bunların yolu da camiden geçiyor. Peygamber Efendimiz nasıl Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu ve diyanet işlerini nasıl oradan organize ettiyse biz de aynı medeniyetin çocukları olarak camilerimizde olan faaliyetlerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor."

Ergeshov da kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür ederek, Kırgızistan'da İslam Akademisi kurmak ve din eğitimi ve dini yayınlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

