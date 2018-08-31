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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Emin olunmak için de bize destek olsun diye ibadetleri emretmiştir Allah. 'Daha iyi insan olalım' diye namaz kılıyoruz, orucu tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz. İbadetlerin amacı da budur, daha güzel Müslüman olalım diye"

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Emin olunmak için de bize destek olsun diye ibadetleri emretmiştir Allah. 'Daha iyi insan olalım' diye namaz kılıyoruz, orucu tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz. İbadetlerin amacı da budur, daha güzel Müslüman olalım diye." dedi.

Erbaş, eşi Seher Erbaş'ın Almanya'da yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden teyzesi Emine Terzi'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erbaş, köy camisindeki cuma hutbesinde, Allah'ın her şeye kadir olduğunu söyledi.

İnsanın hayatını kaybettiği gün ağız yerine ellerin konuşacağını anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Dünyada ne yapmışsak iyilik, kötülük, hayır, şer hepsini eller anlatacak, eller konuşacak. 'Ben şunları yaptım, şu güzellikleri yaptım, şu iyilikleri yaptım, şu ibadetleri yaptım' ya da 'Ben şu ibadetleri yapmadım, şu kötülükleri yaptım, şu haramı işledim' diye eller konuşacak, ayaklar da 'Evet ya Rabb'i, evet ya Rabb'i' diye şahitlik edecek."

- "Allah'ın gücü her şeye yeter"

Erbaş, hutbede Allah'ın gücünün her şeye yettiğini vurguladı.

Ölümü de hayatı da yaratanın Allah olduğunu aktaran Erbaş, "Ölümü yaratan da odur, hayatı yaratan da odur. Her şey Allah'ın yaratmasıyla olur. Ölüm de Allah'ın yaratmasıdır. Nasıl ki dünyaya getirirken yaratan Allah'tır, dünyadan asıl dünyaya, ebedi dünyaya göçerken yaratan da Allah'tır. O da bir yaratılıştır, 'Bakalım hanginiz dünyada daha güzel amel işliyorsunuz' diye Allah yaratmıştır, hayatı da, ölümü de." ifadelerine yer verdi.

Herkesin imtihan dünyasında olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Dünyalıklar için bile bu kadar imtihanlara göğüs geren insanlar, ebedi hayatta ulaşacağımız nimetler için bu kadarcık ibadetlere değmez mi? Günde bir saat 5 vakit namaz. Hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, iyilikleri tavsiye etmek, insanları iyi olsun diye uğraşmak, elinden ve dilinden, güvende olunan bir insan olmak. Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Emin olunmak için de bize destek olsun diye ibadetleri emretmiştir Allah. 'Daha iyi insan olalım' diye namaz kılıyoruz, orucu tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz. İbadetlerin amacıda budur, 'daha güzel Müslüman olalım' diye. Rabb'imizin bize tabi tuttuğu bu imtihanları kazanalım. İslam böyle bir dindir. Tarlada meyveyi biçeceğiz ki daha sonra kışın yiyelim. Yaz mevsimimizi dünya, kış mevsimimizi de ahiret olarak düşünürseniz, burada ektiklerimizi biçeceğiz ve ahirette nail olacağız. Allah dünyada ahireti dikkate alarak yaşayanlardan eylesin, ölümü dikkate alarak yaşayanlardan eylesin inşallah."

Önce cuma, ardından da cenaze namazını kıldıran Erbaş, teyzenin imanlı ve inançlı insan olarak ahirete göç ettiğini belirtti.

Cemaat ile bir süre tabutu taşıyan Erbaş, köy mezarlığına giderek Terzi'nin cenazesini, toprağa verdi.

Cenazeye, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kadri Oğuz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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