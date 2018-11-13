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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

KADİR Mısırlıoğlu'na 9 Kasım'da yaptığı hasta ziyaretiyle siyasiler başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- KADİR Mısırlıoğlu'na 9 Kasım'da yaptığı hasta ziyaretiyle siyasiler başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, itibarsızlaştırmanın kul hakkını ihlal etmek olduğunu söyledi. Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'Aman ha kul hakkına dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı mülahazalarla ve beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kayıtlı istihdamın desteklenmesi' projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı’na” katıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diyanet çalışanları da katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı mülahazalarla ve beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz. Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse hiç kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerimde bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ıstırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir."

SELÇUK: ÜLKE NÜFÜSÜMUZUN NEREDEYSE TAMAMI SOSYAL GÜVENCEYE SAHİP

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’da programdaki konuşmasında, çalışmanın dinin temel noktalarından birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet anlayışında çok önemli mesafeler kaydettiğini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz noktada şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki, 81 milyonluk ülke nüfusumuzun yüzde 99'u, yani neredeyse tamamı sosyal güvenceye sahip. Çalışanların, işverenlerin ve devletin sağladığı mali katkılar ile finansa edilen sosyal güvenlik sistemimiz sadece çalışma hayatı açısından değil, tüm sosyal ve ekonomik hayat açısından da vazgeçilmezimiz. Sistemin temel işlevi çalışanlarımızı ve yakınlarını karşılayabilecek çeşitli risklere karşı korumak ve ortaya çıkabilecek tüm mağduriyetleri de yok etmek üzerine kurulu. Ama bu temel sistemin en temelinde düzgün işleyen, yasalara uygun, çalışanın hakkının korunduğu, işverenin kendini güvende hissettiği kayıtlı bir istihdam sisteminin var olması gerekmekte."

Hükümetin göreve geldiği günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında 'kayıt dışı istihdamla mücadele'nin olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bu sayede 2002 yılında yüzde 50'leri aşan kayıt dışı istihdam oranlarımızı şu anda yüzde 34'ün altına çekmiş durumdayız. İnşallah bu rakamları daha da aşağıya indireceğiz. Sosyal güvenliğimiz için, çocuklarımızın gençlerimizin yarınları için 'kayıt dışı çalışmaya izin vermeyeceğiz' diyoruz" diye konuştu.

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