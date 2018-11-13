Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- KADİR Mısırlıoğlu'na 9 Kasım'da yaptığı hasta ziyaretiyle siyasiler başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, itibarsızlaştırmanın kul hakkını ihlal etmek olduğunu söyledi. Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'Aman ha kul hakkına dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı mülahazalarla ve beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kayıtlı istihdamın desteklenmesi' projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı’na” katıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diyanet çalışanları da katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: