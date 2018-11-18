Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosova’da

PRİŞTİNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mevlid-i Nebi Yurtdışı Açılış Programı"na katılmak üzere Kosova’nın başkenti Priştine’ye geldi.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava’yı ziyaret eden Erbaş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erbaş, Kosova’nın gönüllerinde apayrı bir yeri olduğunu belirterek ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki milletin, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Kosova’da birlikte yaşadıklarına dikkati çeken Erbaş, Kosova ziyaretinin de bu birlikteliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Erbaş, önümüzdeki süreçte cami hizmetleri, din hizmetleri ve din eğitimi noktasında projelerin katlanarak devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova, Avrupa’da Müslüman nüfusu en yoğun olan bir ülke. Bu büyük Müslüman topluluğa, Müslüman ülkenin çocuklarına, gençlerine ve insanlarına, sahih dini bilginin ulaştırılması noktasında el birliğiyle bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. Bu hem medreseler, hem de yayınlar noktasında biz elimizden geleni yaparız inşallah. Çünkü medeniyetimizin başlangıcında ilim vardır, okumak vardır, yazmak vardır, öğrenmek, talim ve terbiye bizim medeniyetimizin başlangıcı bu şekilde oluşmuştur."