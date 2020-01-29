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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD’nin, Kudüs’ün, İsrail’in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurması üzerine yayınladığı mesajda, atılan adımları pervasızlık ve hukuksuzluk olarak değerlendirerek, Kudüs’ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD’nin, Kudüs’ün, İsrail’in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurması üzerine sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde Orta Doğu barış planı kapsamında atılan adımları pervasızlık ve hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Kudüs’ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna vurgu yapan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam’ın ilk kıblesi Kudüs haksızca bir teşebbüsle karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs’ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail’in başkenti yapma gayreti içerisindedir. Bilinmelidir ki; Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir.”

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