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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs yeniden barış şehri olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs yeniden barış şehri olmalı"

BAKÜ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs'ün İslam medeniyetinde bir arada yaşama tecrübesinin sembol şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "O yüzden Kudüs'ün barış şehri olmasının yeniden sağlanması gerekiyor." dedi.

Erbaş, Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Din adamlarının insanlığın meselelerini hep beraber sahiplenmek ve daha iyi bir hayat ve gelecek için birlikte çözüm aramak zorunda olduğunu vurgulayan Erbaş, bunun için de dinlerin itikadi ilkeleri üzerinden değil, herkesi etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar üzerinden hareket edilmesinin daha faydalı olacağını kaydetti.

İnsanların inancını tartışmadan, sorgulamadan, ihtiyaçlarını, acılarını, haklarını konuşmaları gerektiğini dile getiren Erbaş, "Nitekim fakirlik, ayrımcılık, gelir dağılımında adaletsizlik, çevre sorunları gibi meseleler dünyadaki herkesin etkilendiği ortak sorunlardır. Bizler Müslüman dini liderler olarak bütün insanları kucaklayacak bir adalet ve merhamet duygusunu kökleştirmek, inançların istismar edilmesini engellemek ve özellikle din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasına engel olmak için ciddi çalışmalar yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dini teşkilatların adeta milletlerin kalbi gibi olduğunu söyleyen Erbaş, "Zira din hizmeti ve eğitimi doğru bilgi ve yöntemle karşılanmadığında istismara açık hale gelmekte ve pek çok soruna neden olabilmektedir. Bunun için özellikle gençlik, aile gibi konular başta olmak üzere, tecrübe paylaşımı, müfredat, kaynak, materyal geliştirme gibi alanlarda ortak çalışmalar oldukça önemlidir." dedi.

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine de değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu manada Karabağ meselesinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Azerbaycan Dini İcma Başkanlarının Yukarı Karabağ'da bulunan Azerbaycan'a ait cami, mescit ve kabirlerin tahrip edilmesini kınayan bildirisinin her cümlesine katılıyor ve imza atıyorum. Herkes bilsin ki İslam'ın ilkelerine ve Müslümanların değerlerine karşı saygısız ve saldırgan tavırlar asla kabul edilemez ve başarılı da olamayacaktır."

- "Bir arada yaşama tecrübesinin sembol şehri Kudüs"

Bütün peygamberlerin tevhidin, adaletin, güzel ahlakın yaşanması için mücadele ettiğini hatırlatan Erbaş, Müslümanların ırkı, inancı, rengi, dili, coğrafyası, kültürü ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini savunmayı inançlarının gereği kabul ettiklerini belirtti.

Birlikte yaşamanın en güzel örneklerini dünyaya Müslümanların gösterdiğini vurgulayan Erbaş, "İslam medeniyetinde bir arada yaşama tecrübesinin sembol şehirlerinden birisi de Kudüs'tür. O yüzden Kudüs'ün barış şehri olmasının yeniden sağlanması gerekiyor." dedi.

- "Bütün dini liderlerin teröre karşı mücadelemizi desteklemelerini arzu ediyoruz"

Ali Erbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teröre yardımda bulunanlara bu işten vazgeçme çağrısında bulundu.

Terörün tüm insanlık için tehlike arz ettiğini vurgulayan Erbaş, "Terörün dini olmaz. Terör kim için olursa olsun zararlıdır. Dolayısıyla biz Türkiye olarak gerek PKK ile gerek FETÖ ile gerek DEAŞ'la öteden beri mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizle bütün dini liderlerin ve ülkelerin yanımızda yer almalarını ve teröre karşı mücadelemizi desteklemelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kudüs

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