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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyen varsa mutlaka öğrensin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yaratıcımızın kitabı Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyen varsa mutlaka öğrensin. Çünkü Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Bir Müslüman olarak şu fani hayatta Kur’an-ı Kerim’in harflerini öğrenmeden ve telaffuz etmeden gitmek hakikaten büyük bir şanssızlıktır” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışının ardından stantları gezen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Tüm Müslüman alemine, özellikle de gençlere tavsiyelerde bulunan Erbaş, “Yaratıcımızın kitabı Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyen varsa mutlaka öğrensin. Çünkü Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Bir Müslüman olarak şu fani hayatta Kur’an-ı Kerim’in harflerini öğrenmeden ve telaffuz etmeden gitmek hakikaten büyük bir şanssızlıktır. Öncelikle Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeyi anlamak için de tefsirlerini okumayı tavsiye ederim. Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili siyer kitaplarını okumalarını tavsiye ederim. Büyük şahsiyetlerin hayatları, medeniyetimize yön veren Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Ahmed Yesevi’den, günümüzde milletimize önderlik yapan, tarihi şuur kazandıran eserleri gençlerimize tavsiye ederim. Türkçe’yi iyi kullanmak zorundayız. Türkçe’yi iyi kullanmak için de tarih ve öykü kitapları okuması gerekiyor öğrencilerimizin. İnşallah gençlerimiz tavsiyelerimize uyarlar” ifadelerini kullandı.

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