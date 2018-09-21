Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran'a gönül veren gençlik yetiştirelim

Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuran'ın girdiği gönlün, şeytandan uzak olduğunu söyleyerek, "Kuran'a gönül veren bir gençlik yetiştirelim, kalbi camilere bağlı olan bir gençlik yetiştirelim. Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olan bir gençlik yetiştirelim" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte 17 hafız adayının hafızlığa adım attığı Hafızlık İcazet Merasimi için Edirne'ye geldi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde gerçekleşen icazet törenine karayoluyla gelen Prof. Dr. Erbaş'ı, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Müftüsü Emrullah Üzüm karşıladı. Kuran'dan ayetlerin okunduğu törende ilk konuşmayı yapan İl Müftüsü Emrullah Üzüm, uzun süre sonra Edirne'de ilk kez hafızlık icazet töreni yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma günü Selimiye'de böyle bir töreni gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Kuran'ın ayetlerini okumayı emrettiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu: "Kuran'ın ilk indiği ayetlerine dikkat çekmek istiyorum. Hira Mağarası'nda Allah Resulu Muhammed Mustafa efendimize ilk defa vahiy geldiğinde şu ayetleri ona okudu: Oku, yaradan Rabbi'nin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı o öğretti ve insana bilmediğini o öğretti. İşte Kuran'ın ilk inen ayetleri. Bütün insanlığa Allah'ın kelamını, hem Kuran'ın ayetlerini, hem de kendi ayetlerim dediği kainatı okumayı emrediyor. Kevni ayetler insanın her zaman okuması gereken, bu gök kubbeyi yeryüzünün üzerinde tutan Rabbimizin yüceliğini tefekkür etmesi gerektiği anlatılmak için okumayı da yüce Rabbimiz bütün insanlığa emrediyor. Kuran'ın ayetlerini okuyup anlamayı, tefekkür etmeyi, hayatını ona göre tanzim etmeyi emrediyor Kuran'ı Kerim insanlığı karanlıklardan ayırmak için göndermiştir. Bizim vazifemiz de onu en güzel şekilde öğrenmek, anlamak ve yaşamaktır. Bu amaçla 14 asırdır Müslümanlar bu amaca gönül vermiş, Kuran'ı sadece öğrenmekle kalmamış, onu ezberleme, hıfzetme anlayışını medeniyetimizin bir parçası haline getirmiş ve milyonlarca hafızımızın kalbine, zihnine Kuran'ın yerleştirilmesini Rabbim nasip eylemiş." Türkiye'de Kuran hafızlığının daha da gelişerek ilerlemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Ülkemizde Kuran hafızlığı geleneğinin daha da gelişmesi, ilerlemesi gerektiğine inananlardanız. Bugün 150 bine yaklaşan hafızımız bizi çok mutlu ediyor. Hafızlarımızı daha nitelikli bir şekilde yetiştirmenin Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayreti içerisindeyiz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projelerimiz var. İmam hatip okullarında istiyoruz ki; hafız öğrenciler olsun. Biz de Kuran kurslarında okuyan öğrencilerimizin hem hafızlığını tamamlamaları, hem de İmam hatip eğitimlerini tamamlamaları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. Kuran'a gönül veren bir gençlik yetiştirmek istediklerinin altını çizen Prof. Dr. Erbaş, "Biz hep şunu istiyoruz; Kuran'a gönül veren bir gençlik yetiştirelim, kalbi camilere bağlı olan bir gençlik yetiştirelim. Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olan bir gençlik yetiştirelim. Bu gençlerin Kuran'la kendilerini donatmış, hafızlık gibi çok önemli bir unvana sahip olması bir artıdır, bir kazançtır. Buradaki kardeşlerimiz Kuran'ı hıfzettiler. İnşallah onu anlamak için de büyük gayret içerisinde olacaklar. Onu yaşamak için de gayret içerisinde olacaklar. Kuran'ın girdiği bir gönül, şeytandan uzak olur. Kuran'da söylüyor bunu Rabbimiz. Şeytana uzak olmanın yolu, Kuran'a yakın olmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Prof. Dr. Erbaş, 17 hafıza hafızlık belgelerini takdim etti. Erbaş, daha sonra Cuma hutbesini verdiği Selimiye Camii'nde namaz kıldı.

