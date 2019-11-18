Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık kabul edilemez”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Norveç’in Kristiansand şehrinde geçtiğimiz Cumartesi günü İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık kabul edilemez” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz Cumartesi günü Norveç’in Kristiansand şehrinde yapılan İslam karşıtı eyleme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. “Norveç’in Kristiansand şehrinde geçtiğimiz Cumartesi günü İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık kabul edilemez" diyen Erbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Allah’ın indirdiği son kitap Kur’an-ı Kerim’e karşı haddi aşan göstericiler tarafından yapılmış provakatif eylem, Avrupa’da son zamanlarda büyük bir artış gösteren İslamofobi’nin artık İslam düşmanlığına doğru ilerlediğinin açık bir delilidir. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor, bu tür eylemlere izin verilmemesini ve sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz.”

