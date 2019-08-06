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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 03:15 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: - "İnsanlığı ayakta tutacak ilkeleri tüm dünyaya hatırlatmak büyük bir irşattır"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlığı ayakta tutacak ilkeleri tüm dünyaya hatırlatmak büyük bir irşattır." dedi.

Hac ibadeti için gittiği kutsal topraklarda Medine'nin ardından dün gece Mekke'ye gelen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac organizasyonunda görev alan ekip başkanlarını ziyaret eden Erbaş, ilk olarak Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığına giderek Ekip Başkanı Cavit Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldız, çalışmaların aralıksız ve sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek Arafat'la ilgili hazırlıkların da son aşamada olduğunu ifade etti.

Başkan Erbaş, burada bölge ve otel sorumlularından telsizle anlık rapor aldı. Telsizle iletişim kurduğu yetkilileri gayretlerinden dolayı tebrik eden Erbaş, "Değerli arkadaşlarım, problemsiz bir şekilde hac hizmetlerimizin devam ettiğini öğrenmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Buradan Mekke Denetim Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanlığına geçerek Ekip Başkanı Fatih Mehmet Karaca'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Erbaş, önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atanan Karaca'yı tebrik etti, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Erbaş, daha sonra Mekke Fetva ve İrşat Başkanlığını ziyaret ederek ekip üyeleriyle bir araya geldi. Mekke'de hacı adaylarına yönelik yürütülen fetva ve irşat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mekke Fetva ve İrşat Başkanı Dr. Ekrem Keleş, "Bugüne kadar kafilelerimizden gelen bütün talepler karşılandı. Hacı adaylarımızın irşat çalışmalarımıza yoğun bir ilgisi var. Hacılarımızın soruları, anlaşılır bir dille, güncel durumlar dikkate alınmak suretiyle cevaplandırılıyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada, hacda yapılacak irşat faaliyetinin önemine değinerek "Allah resulü Efendimiz, 'Hac Arafat'tır' buyurmuşlardır. Arafat da esasında irşadın bir vasıtasıdır. Arafat'ta Efendimizin o meşhur hutbelerinde değindiği konuları şöyle gözümüzün önüne getirirsek her biri insanlığın ayakta kalmasını sağlayacak önemli ilkelerdir. İnsanlığı ayakta tutacak ilkeleri tüm dünyaya hatırlatmak büyük bir irşattır." dedi.

Haccın sunduğu önemli fırsatlardan birinin de irşat olduğunu belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutsal mekanlarda Allah resulü Efendimize nazil olan Kur'an-ı Kerim'i hacı adaylarına, nazil olduğu yerlerde anlatabilme imkanı bulmak büyük bir irşat imkanıdır. Aynı zamanda burası önemli bir irşat ortamıdır. Adana'dan ya da Ordu'dan bir hacımız gelmiş. Ordu'da anlattığımızla, Adana'da anlattığımızla burada anlattığımızın farkını sizler görüyorsunuz. İnsanların algılarının en yüksek olduğu iki önemli anlardan birisi hac ve umredir. En azından birkaç cümleyi onların gönüllerine nakşedebilirseniz, Allah, Resulullah, Kabe ve ravza aşkı ile onların gönüllerinde bir iz bırakırsak, bu bizim karşımıza çıkacak büyük bir lütuftur."

Başkan Erbaş, "İyiliği emreden, hayra çağıran, kötülükten men eden ve felahı hedefleyen bir ümmet olmayı Cenabıhak bizlere nasip etmiş. Bunun için ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

Ziyaretlerde Ali Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Cidde Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
ali erbaş diyanet HAC2019

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