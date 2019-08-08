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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Ali Erbaş, Avrupa ve Amerika'dan kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarıyla buluştu - Erbaş: - "Şeytanı burada taşlamak sembolik bir anlam ifade eder ama onun hakikatini, ömrümüzün sonuna kadar bulunduğumuz her yerde taşlayarak yerine getireceğiz"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa ve Amerika'dan kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de buluştu.

Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'deki bir otelde bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, haccın önemine değinerek, "Haccı doya doya yaşamak istiyorsak, buradan Allah Resulü Efendimize gelen ayetlerin anlamını içselleştirerek dönmemiz gerekiyor." dedi.

Hazreti Muhammed'in Arafat hutbesinin sonlarında "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de resulünün sünneti" buyurduğunu hatırlatan Erbaş, "İşte o iki emaneti ömrümüzün sonuna kadar hiçbir şekilde terk etmemeye söz vererek buradan dönmemiz lazım." diye konuştu.

- "Medeniyetimiz elinde kitap, kalem olduğu asırlarda hep yükselmiştir"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerinin "okumanın, ilmin, öğrenmenin" önemine işaret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geldiğiniz yerlere döndükten sonra çocuklarınıza bir başka bakacaksınız, gençlerinize bir başka sarılacaksınız, 'Evladım elinden Kur'an düşmesin' diyeceksiniz. 'Çünkü ben vahyin kalbinde bunu öğrendim. Yavrum elinden kalem düşmeyecek. Öğrenmekten ve öğretmekten uzak kalmayacaksınız' diyeceksiniz. Çünkü bizim medeniyetimiz elinde kitap, kalem olduğu, öğrendiği ve öğrettiği asırlarda hep yükselmiş; eğitimden, ilimden, irfandan, bilgiden ve hikmetten uzak kaldığı asırlarda hep gerilemiştir. Biz yükselmek istiyoruz. Allah nezdindeki derecemizin yüce olmasını istiyoruz. Bu Kur'an'sız, sünnetsiz olmaz. Kitapsız, kalemsiz olmaz. Öğrenmeden olmaz, eğitimsiz, ilimsiz olmaz."

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamber'in gönderildiği dönemde dünyanın cahiliye içerisinde olduğunu, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü belirterek, "Düşünebiliyor musunuz, kadının adının olmadığı, kadının adeta insan yerine sayılmadığı bir dönemde, Allah Resulü Efendimiz, o toplumu, cenneti annelerin ayakları altına seren bir anlayışa nasıl yükseltti? Bu Kur'an'ın, İslam'ın mucizesidir." ifadelerini kullandı.

- "Buraya irşad olmak için geldik"

Haccın bir eğitim olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hacca irşad olmak için geldik. İbadetlerin hikmeti, daha iyi Müslüman olmamızı sağlamaktır. Arafat'a çıkacağız, Müzdelife'de vakfe yapacağız, şeytan taşlayacağız. Şeytanı burada taşlamak sembolik bir anlam ifade eder ama onun hakikatini, ömrümüzün sonuna kadar bulunduğumuz her yerde taşlayarak yerine getireceğiz. İbadetler bir şeytan taşlamadır. Her namaz kıldığımızda, her tekbir aldığımızda şeytana taş atıyoruz. Her oruç tuttuğumuzda şeytana taş atıyoruz. Bunun bilincinde olalım. Haccın bize kazandırdıkları işte bunlardır."

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ali erbaş diyanet işleri başkanı HAC2019 Mekke

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