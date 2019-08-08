Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa ve Amerika'dan kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de buluştu.

Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'deki bir otelde bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, haccın önemine değinerek, "Haccı doya doya yaşamak istiyorsak, buradan Allah Resulü Efendimize gelen ayetlerin anlamını içselleştirerek dönmemiz gerekiyor." dedi.

Hazreti Muhammed'in Arafat hutbesinin sonlarında "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de resulünün sünneti" buyurduğunu hatırlatan Erbaş, "İşte o iki emaneti ömrümüzün sonuna kadar hiçbir şekilde terk etmemeye söz vererek buradan dönmemiz lazım." diye konuştu.

- "Medeniyetimiz elinde kitap, kalem olduğu asırlarda hep yükselmiştir"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerinin "okumanın, ilmin, öğrenmenin" önemine işaret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: