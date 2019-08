Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de

- "Buraya irşad olmak için geldik"

Haccın bir eğitim olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hacca irşad olmak için geldik. İbadetlerin hikmeti, daha iyi Müslüman olmamızı sağlamaktır. Arafat'a çıkacağız, Müzdelife'de vakfe yapacağız, şeytan taşlayacağız. Şeytanı burada taşlamak sembolik bir anlam ifade eder ama onun hakikatini, ömrümüzün sonuna kadar bulunduğumuz her yerde taşlayarak yerine getireceğiz. İbadetler bir şeytan taşlamadır. Her namaz kıldığımızda, her tekbir aldığımızda şeytana taş atıyoruz. Her oruç tuttuğumuzda şeytana taş atıyoruz. Bunun bilincinde olalım. Haccın bize kazandırdıkları işte bunlardır."