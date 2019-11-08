Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlit Kandili Özel Programı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Onu sevmek, getirdiği değerleri yaşamak ve anlatmak, onun sünnetini yaşamaktır. Peygamberimiz'in sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata dönüşmüş şeklidir." dedi.

Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili Özel Programı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğine ve insanlık için getirdiği değerlerin önemine değindi.

Hazreti Muhammed'in sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa örnek olarak gönderildiğini aktaran Erbaş, "Peygamberimiz adaleti bozanlara ve zulmedenlere karşı gönderilmiştir. Bir uyarıcı olmuştur. Onun uyarıcılığı Kur'an-ı Kerim ve sünneti vesilesiyle kıyamete kadar devam edecektir. Bütün insanlığı karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için Allah'a davet etmiştir." diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in getirdiği değer ve ilkeleri sürdürmenin Müslümanların üzerine vazife olduğunu, anne ve babaların evlatlarına karşı bunları tebliğle sorumlu olduklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini dile getiren Erbaş, "O olmasaydı insanlık doğru yolu bulamazdı. O olmadan insanlık bugün bu kötü durumundan kurtulamayacak. Rabb'imiz onu, 'yüce bir ahlak üzere' olarak tanımlıyor." ifadelerini kullandı.