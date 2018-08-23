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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mina'da bayramlaşma törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 19:17 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "İslam alemi olarak aramızda birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının daha da kökleşmesine ihtiyaç var"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam alemi olarak aramızda birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının daha da kökleşmesine ihtiyaç var." dedi.

Erbaş, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un, hac farizasını yerine getiren devlet başkanları, din adamları ve hac heyet başkanlarının bayramlarını kutlamak için Mina'daki Krallık Sarayı'nda düzenlediği "Geleneksel Bayramlaşma Töreni'ne" katıldı.

Programda hac heyet başkanları adına konuşan Erbaş, "İslam alemi olarak aramızda birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının daha da kökleşmesine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Erbaş, Allah katında en sevimli ve en kutsal beldede bulunduklarına işaret ederek, "Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır." diye konuştu.

Allah'tan kutsal beldeleri ve tüm İslam ülkelerini, her türlü fitne ve kötülüklerden korumasını, İslam ülkelerindeki Müslümanları en doğru yola iletmesini niyaz eden Erbaş, "Allah'ım haccımızı mebrur, sayımızı meşkur, günahlarımızı mağfur ve amelimizi makbul eyle. Allah'ım senin evini ziyarete gelen misafirlerine ülkelerine sağlık ve afiyetle dönmelerini nasip eyle." diye dua etti.

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