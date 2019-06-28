Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Okullarda manevi yönden eğitim yeterli değil”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Gençlik Merkezi binasının açılışını yaptı. Erbaş, okullarda ve fakültelerde manevi eğitimin yetersiz olduğunu ifade ederek bu eğitimi gençlik merkezlerinde vereceklerini söyledi.

İstanbul İl Müftülüğü tarafından yaptırılan Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Fatih ilçesi Kalenderhane Mahallesi Cüce Çeşmesi Sokak’ta yapılan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da katıldı.

“Ailenin bozulduğuna dair bir takım bilgiler alıyoruz”

Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlik merkezinde verilecek olan eğitimlerin önemine dikkat çekti. Bu tür mekanların kız öğrenciler için oldukça önemli olduğunu ifade eden Erbaş, “Cenabı Hak, bu tür mekanların sayısını artırsın. Özellikle kızlarımız için çok önemli. Onların bu tür mekanlarda korunaklı yerlerde kalmaları gerekiyor. Kitaplarla, konferanslarla, sohbetlerle beslenmeleri gerekiyor. Aile o kadar önemli ki, biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin 81 ilinde ve dört yüz küsur ilçesinde aile rehberlik büroları açtık. O bürolardan çalışanların yüzde 95’i hoca hanımlardan oluşuyor. Zaman zaman dinliyoruz. Dinledikçe bazen seviniyoruz, bazen üzülüyoruz. Sevincimizin sebebi, gerçekten aileye dokunmaları, problemleri çözmeye çalışmaları, o ailenin kızlarına sahip çıkmaları. Bu bizi sevindiriyor. Üzen kısmı da gittikçe ailenin bozulmasına yönelik gelişmeleri görüyoruz. Bozulduğuna dair bir takım bilgiler alıyoruz.” diye konuştu.