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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, personeli ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttık. Yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık" - "Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttık. Yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık." bilgisini verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, kurum personeli ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) merkez teşkilatlarında görev yapan personeli ile bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, ramazan ayında yurt içinde 81 il ve 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülkede ve 323 bölgede faaliyet gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın gıda paketi ulaştırdıklarını belirten Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttık. Yine yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Türkiye Diyanet Vakfımız 22 milyon liranın üzerinde bir meblağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oldu, Elhamdülillah. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var."

Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV'nin yaptığı faaliyetlerle bütün dünyayı kucaklayan küresel bir kurum olduğunu ifade eden Erbaş, ramazan ayı boyunca infak, zekat, yardımlaşma konularını ülke genelinde kapsamlı faaliyetlerle ele aldıklarını dile getirdi.

- "Samimiyeti kaybettiğimizde huzuru kaybederiz"

Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmede, millete ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun samimiyet olduğunu kaydeden Erbaş, "Samimiyeti kaybettiğimizde bereketi de kaybederiz." dedi.

Bayramların samimiyeti, bağlılığı ve muhabbeti artırma vesilesi olduğunu vurgulayan Erbaş, takva, samimiyet ve kardeşliğin, söylemden öte yaşanan bir ahlak olduğunu vurguladı.

- "Bizim idealimiz, bütün insanlığın huzurudur"

İnsanın hayatında idealin önemine işaret eden Erbaş, "İnsan, ideali kadardır ve insan, derdiyle insandır. Bizim idealimiz, bütün insanlığın huzurudur. Derdimiz de insanlığın derdidir. Asıl kazancımız, Rabbimizin huzuruna vardığımızda yüzümüzü ağartacak olan hizmetlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerin artarak devam etmesi için merkez teşkilattaki ve vakıftaki personelin uyumlu, disiplinli ve fedakarca çalışmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Bununla berber dünya hızlı değişiyor, imkanlar ve teknoloji gelişiyor. Biz yerimizde sayamayız. Mutlaka kendimizi her yönden geliştirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Bayramlaşmaya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Huriye Martı, Ramazan Muslu, Burhan İşliyen, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının merkez teşkilatında görev yapan personel katıldı.

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