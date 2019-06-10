Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, personeli ile bayramlaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttık. Yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık." bilgisini verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, kurum personeli ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) merkez teşkilatlarında görev yapan personeli ile bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, ramazan ayında yurt içinde 81 il ve 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülkede ve 323 bölgede faaliyet gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın gıda paketi ulaştırdıklarını belirten Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttık. Yine yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Türkiye Diyanet Vakfımız 22 milyon liranın üzerinde bir meblağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oldu, Elhamdülillah. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var."