Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan sofralarındaki kalabalığın teravih namazlarında da olmasını isteyerek, Ramazan eğlencelerinin teravih namazlarına engel olmaması gerektiğini söyledi. Bir takım ziyaretler için Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya İl Müftülüğü tarafından Mevlana Meydanı’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından konuşan Prof. Dr. Erbaş, böyle bir kalabalığın ancak iftar sofralarına nasip olacak bir manzaraya sahip olduğunu söyledi. Ramazan ayının, Kur’an, iftar, sahur, paylaşım ve infak ayı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erbaş, “İşte bunun en büyük göstergesi sofralarımızı paylaştığımız şu Mevlana Meydanı’ndaki manzaradır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de 250 kadar ayet-i kerimede infaktan yani sırf Allah rızası için vermekten bahsediyor. Bütün müminlerin ve insanların infak ile birbirlerine paylaşım ile yardımlaşmasından bahsediyor. İyilik ve takvada yardımlaşınız, kötülük ve günahta yardımlaşmayınız buyuruyor. Bizler neslimizi ve çocuklarımızı bu ilkeler doğrultusunda yetiştirerek ideal bir toplum meydana getirmek zorundayız” dedi.

“Bir dilim ekmeğe muhtaç olan milyonlarca insan var”

Ailenin her bir ferdinin gönlünde paylaşım anlayışını, yardımlaşma ve infak anlayışını yerleştirmek zorunda olduklarını dile getiren Prof. Dr. Erbaş, “Dünyanın çeşitli yerlerinde sofralarında bir dilim ekmeğe muhtaç olan milyonlarca insan var. 3-4 saniye içerisinde bir insan açlıktan ölüyor. Ama bir o kadar da tokluktan ölen insanlar var. Diyoruz ki denge dini olan İslam’da olduğu gibi kimse açlıktan ölmesin, kimse de tokluktan ölmesin diye olanların olmayanlara vermesini emretmiş. Zekatı, fitresi ve fıtr sadakasıyla bu anlayışı güçlendirmeye çalışmıştır İslam. Biz onun için bu yıl Ramazan ayında infak konusunu tema olarak seçtik ve bütün illerimizde ilçelerimizde ve hocalarımızın yurt dışında gittikleri yerlerde bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Geçen yıl israf olmasın dedik, insanları israftan uzaklaştırmaya çalıştık. Bu sene de infak ile paylaşma ruhunu geliştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin”

Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olması için dua eden Erbaş, “Teravih namazlarında buluşalım inşallah. İftar sofrasındaki kalabalıkları camilerde teravihlerde de görmek istiyoruz. Çünkü Ramazan’ın neşesi, teravihlerde camileri çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, erkeklerimizle doldurmaktır. Ne olur camilerimizi mahzun bırakmayalım. Camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım, Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin. Ramazan ibadet ayıdır. Dolayısıyla camilerimizde daha fazla namaza devam edersek hatimlere, mukabelelere devam edersek, Ramazan’ı o kadar güzel değerlendirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, Mevlana Meydanı’nda hep beraber iftar sevincini yaşadıklarını belirterek, “Cenab-ı Hak bizleri oruç ibadetimizle Rabbimize kavuştuğumuz zaman sevinen kullarından eylesin diye duya ediyorum. Bütün katılan kardeşlerimize, garip gurebaya, bütün katılımcılara, bütün davetlilerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu ikramın şehrimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için berekete vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftülüğünün Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlediği, ‘Hayatımdaki Ayetler Kadrajımda’ konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından verildi.