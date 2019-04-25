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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Roman Çalıştayı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Roman Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz, onları topluma ideal bir fert nasıl yapabiliriz, bunun çalıştayını yapacağız” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Roman Çalıştayı’na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada, ilk defa bu çerçevede bir çalıştayın yapıldığını ifade ederek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkede ulaşılmadık hiçbir mahalle ve hiçbir kesimin kalmayacağını belirten Erbaş, “Ülkemizde farklı ırklardan, etnik yapılardan, farklı diller konuşan, farklı renklere sahip insanlardan oluşan bir milletiz. Bu milletin amacı, gayesi, hedefi bir. Bugün aynı hedef, aynı gaye doğrultusunda neler yapabiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz, onları topluma ideal bir fert nasıl yapabiliriz, bunun çalıştayını yapacağız” dedi.
Çocukların ve gençlerin ihmal edilmesinin doğuracağı problemlere işaret eden Erbaş, çocuklara, gençlere sahip çıkılmadığı takdirde onların ihtiyaç ve isteklerini istismar eden kötü niyetli insanların sahip çıkabileceği tehlikesine dikkat çekti. Kötülükten beslenen insanların dünyayı yaşanmaz hale getiremeye çalıştığını belirten Erbaş, “İyiler kötüler den fazla olduğunda dünya daha huzurlu, daha güzel olacak. Kötüler dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Neden, çünkü onların gıdası kötülük. Kötülükten gıdalanan insanlar, dünyayı iyilerin yaşayamayacağın hale getirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.
Başkan Erbaş, çalıştayın tecrübe paylaşımı noktasında da önemli bir imkan oluşturduğunu kaydetti.
Çalıştaya, Türkiye’nin dört bir yanında Roman vatandaşlara yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, din görevlileri ve mahalli idareciler katıldı.

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