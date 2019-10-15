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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

  Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz millet olarak bir terör temizliği yapıyoruz, savaş halinde değiliz. Zaten 30- 40 senedir bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 5 gün önce Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan'a başsağlığı dileklerini ileten Prof. Dr. Erbaş, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ'

Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili konuşan Prof. Dr. Erbaş, Türkiye'nin seferberlik halinde olduğunu belirterek, "Şanlı ordumuz başta olmak üzere tüm güvenlik görevlilerimiz ve hepimiz bir seferberlik halindeyiz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her sabah camilerimizde 'Fetih Suresi' okutup askerlerimize dua ederek harekâtın içinde yer alıyoruz. Bu hepimizin görevidir çünkü bu millet birlikte vatan kurmuş ve vatanımızı da bu teröristlerden birlikte temizleyeceğiz. Biz millet olarak bir terör temizliği yapıyoruz, savaş halinde değiliz. Zaten 30-40 senedir bu çalışmalar devam ediyor. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece dipdiri olacağız. Ruhumuz ve bedenimiz canlı olacak" dedi.

Daha sonra PKK yandaşlarının Almanya'da camilere saldırdığını hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Tabi teröristler ülkemizde yaptıkları gibi her yerde terör faaliyetlerini yapıyorlar. İşte bugün Almanya'da 300 kişilik bir PKK grubu camiye saldırarak kendilerinin ne kadar hain olduklarını, cami düşmanı olduklarını burada göstermiş oluyorlar. Bu millet ayakta olduğu sürece bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, mabetlerimizin, camilerimizin göğsüne namahrem eli değmeyecek. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından şehit Topçu ve Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerler için dua edildi. Prof. Dr. Erbaş daha sonra şehit babası Fevzi Topçu'ya Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

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