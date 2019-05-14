Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün gücümüz ve imkanımızla şüheda emaneti vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkanlık yemekhanesinde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, davetlerine icabet ederek kendileriyle iftar sofralarını paylaştıkları için şehit yakınlarına ve gazilere teşekkür etti.

Erbaş, Müslüman için iki büyük sevinçten birisinin iftarı bekleme anı olduğunu ifade ederek, "Rabbimiz bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin ve onları cennetin en yüksek mertebesiyle mükafatlandırsın." ifadesini kullandı.

Şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarını dile getiren Erbaş, "Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı şeref sayan imanımızdır." vurgusu yaptı.

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