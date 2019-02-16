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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda din görevlileriyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam'dan önce dünyanın çeşitli yerlerinde var olan yanlış anlayışların benzerlerinin günümüzde de bulunduğuna işaret ederek, çocukların, gençlerin çeşitli bağımlılıklarla adeta zihinlerinin yok edilmesine engel olacaklarını belirtti.

Sigara kullanımı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ne büyük bir faciadır." ifadelerini kulandı.

Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemli bir imkan olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar büyürken, karakterleri oluşurken etkimiz olsun istiyoruz." diye konuştu.

(AA)


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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sigara haram

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