Diyanet İşleri Başkanı Erbaş son iftarda Diyanet TV’ye konuk oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazlarına çocukların da getirilmesi isteyerek "Babalar çocuklarının, dedeler torunlarının ellerinden tutarak bayram namazlarına gelsin." çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, ramazan ayının son iftarında Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayımlanan "İftarı Beklerken" programına konuk oldu.

Süleymaniye Camisi'nin bahçesinden yayımlanan programda sunucu Mustafa Demirci'nin sorularını cevaplandıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazan ayı boyunca yürütülen irşat faaliyetleri ve Ramazan Bayramı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Prof. Dr. Erbaş, "Her gün ömrümüzden bir yaprak düşüyor, ölüme bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir ay önce sahuru burada birlikte idrak ettik. Şu anda ramazanın son iftarındayız. Rabb'im ömrümüzün her gününü ramazan gibi geçirmeyi, ömrümüzün her saatini ramazan ayındaki güzellikleri idrak ederek geçirmeyi nasip eylesin" şeklinde dua etti.