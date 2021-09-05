Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizma ötelenemez bir zorunluluk

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyanın, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirterek, "Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluktur" dedi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin çevrim içi düzenlediği "Seher Vakti Buluşmaları" programında konuşan Erbaş, sosyal medyanın, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirterek, "İslam ahlakına, insan hak ve özgürlüklerine mugayir davranışlarla ve hızlı bir şekilde yayılım gösteren yanlış ve mesnetsiz bilgi yoluyla ihlal edildiğine maalesef sıklıkla şahit olmaktayız" ifadesini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) sosyal medya kuruluşları ve kullanıcılara yönelik yeni yasal düzenleme hazırlığı kapsamında yapılan tartışmalara Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da yorumda bulundu.

Geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal medya yasasının ardından, şimdi de "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle, sosyal medya kuruluşları ve kullanıcılara yönelik yaptırımlar gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon ve yalan haberlerin paylaşıldığı gerekçesiyle yapılacağını duyurduğu yasal düzenleme hazırlığı, sosyal medyaya yönelik "sansür" endişelerini de beraberinde getirdi.

Yeni düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanıyor.

'Değerler yozlaşması'

Erbaş konuşmasında, "Bugün insanlığın maruz kaldığı küresel sorunların, yani kuşanmışlıkların temelinde İslam ahlakı konusundaki durumumuz yatmaktadır. Yani vahim bir ahlak krizi yaşanmaktadır yeryüzünde. Yaşadıklarımız tam bir değerler krizidir, değerler yozlaşmasıdır" dedi.

"Değerlerini kaybeden insanlığın huzuru, umudu da kaybolmuştur" diye devam eden Erbaş, "güzel ahlakın" yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Bu göz ardı edildiği sürece insanlık çevreden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar hiçbir küresel sorunu çözemeyecektir. Onun için önce ahlakı konuşmak zorunludur" ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya ilişkin olarak "Bu mecranın teklif ve telkinlerine bilinçsizce teslim olan kullanıcılar, her türlü mahremiyetlerini ifşa ederek ... asil duyguları, beğeniye feda edebilmektedir" diyen Erbaş, "Özellikle gençler üzerinde etkili olduğu gözlemlenen bu tutum, onların mahremiyete dair algı, düşünce, tasavvur, ilke ve değerlerini maalesef imha etmektedir" ifadesini kullandı.

Erbaş, bu durumun sanal ve dijital dünyadan taşarak gerçek hayatı etkisi altına aldığını belirterek, "Bu itibarla, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır" diye konuştu.