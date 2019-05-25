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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sahurda bir araya geldiği üniversite öğrencilerine, "Dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız" çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Başkanlık yemekhanesindeki sahurda Erbaş, Kredi Yurtlar Kurumu ile Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ve öğrenci evlerinde kalan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Akseki Gençlik' çalışmalarında yer alan öğrencilerle sohbet etti. Erbaş, gençlerin bir millet için çok büyük bir nimet olduğunu nitelikli, kaliteli, ahlaklı, inançlı gençlere sahip olmanın önemli olduğunu vurguladı.
'SOSYAL MEDYANIN İYİ YANLARINI KULLANMAMIZ LAZIM'
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülke genelinde gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalara değinen Ali Erbaş, gençlere ramazan ayının son günlerinde ibadet ve dua etmeleri tavsiyesinde bulundu. Teknolojik gelişmelerin insan hayatı için birçok kolaylık getirdiğini; ancak bunun yanında çeşitli olumsuzlukları da bünyesinde barındırdığına işaret eden Erbaş, "İletişimdeki, ulaşımdaki teknolojik gelişmeler, birçok imkan sunuyor. 15 bin kilometre uzaklıktaki bir kardeşinizi 20 saat sonra sizin yanınıza getirebiliyor. Ya da sosyal medyayı kullanıyorsunuz, biliyorsunuz. İyi yanları var, kötü yanları var. Bizim iyi yanlarını kullanmamız lazım. Dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız" dedi.
'KURTULUŞ YOLU CAMİLERİN YOLUDUR'
Başkan Erbaş, gençlere üniversitedeki dersleriyle yetinmeyip farklı alanlarda da okumalar yapmaları önerisinde bulundu. Erbaş, "Rabbimiz kalbimizi camilerden, mescitlerden uzaklaştırmasın. Çünkü bizi kurtaracak kurtuluş yolu camilerin yoludur. Yani ibadet yoludur. İbadetimizi yeri gelir camilerde yaparız, yeri gelir bulunduğumuz yerlerde yaparız; ama özellikle camilerde ibadet yapmaya gayret edelim" dedi.
Başkan Ali Erbaş, sahurdan sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gençlere sabah namazını kıldırdı.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyızDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyızDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyızDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız

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