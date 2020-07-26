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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 08:30 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Cami'nde kılınan ilk cuma namazında verdiği hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Ayasofya'nın statüsünün camiye çevrilmesinden sonra ilk namazı 24 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırmıştı. Erbaş, cuma hütbesinde "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla o günden bugüne Ayasofya, sadece ülkemizin değil, aynı zamanda ümmet-i Muhammed’in harim-i ismetidir. Ayasofya, İslam’ın engin merhametinin bir kez daha dünyaya ilan edildiği yerdir. Fetihten sonra Ayasofya’ya sığınıp, haklarında verilecek hükmü endişe içinde bekleyen ahaliye Fatih, ‘Bu andan itibaren özgürlüğünüz ve hayatınız hakkında korkmayınız! Kimsenin malı yağma edilmeyecek, kimse zulme uğramayacak, hiç kimse dininden dolayı cezalandırılmayacaktır’ demiştir ve öyle de yapmıştır. İşte bu vesileyle Ayasofya, inanca saygının ve birlikte yaşama ahlakının sembolü olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

'VEFAT EDEN İNSANLARA DUA EDİLİR, BEDDUA DEĞİL'

Bu ifadeler sonrası birçok kesimden tepkilerin hedefinde olan Erbaş konuya yaptığı bir yazılı açıklamayla açıklık getirdi. Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a yazılı bir açıklama gönderen Erbaş "Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil." ifadesini kullandı.

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