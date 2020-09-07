Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak için verdiği mücadele esnasında vefat eden din görevlimiz imam hatip Mehmet Çıtak'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı, hastanede tedavi gören öğrencimiz Muharrem Ateş'e de acil şifalar diliyorum."

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak için verdiği mücadele esnasında vefat eden Din Görevlimiz İmam Hatip Mehmet Çıtak'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı, hastane'de tedavi gören öğrencimiz Muharrem Ateş'e de acil şifalar diliyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 7, 2020



