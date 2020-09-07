HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 23:28 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden din görevlisi imam hatip Mehmet Çıtak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak için verdiği mücadele esnasında vefat eden din görevlimiz imam hatip Mehmet Çıtak'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı, hastanede tedavi gören öğrencimiz Muharrem Ateş'e de acil şifalar diliyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Kuyumcuda korku dolu anlar! Her şey 29 saniyede yaşandıKuyumcuda korku dolu anlar! Her şey 29 saniyede yaşandı
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Korona raporunda dikkat çeken veriler! Vakalarda en yüksek oran...
Korona raporunda dikkat çeken veriler! Vakalarda en yüksek oran...
'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım...'
'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım...'
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ulaşım zammını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Adana’da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
Kuyumcuda korku dolu anlar! Her şey 29 saniyede yaşandı
Kocaeli'de 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Kocaeli'de park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken alev alan minibüs küle döndü
Düzce’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Düzce’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Burdur’da iki köy karantinaya alındı
Burdur’da iki köy karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.