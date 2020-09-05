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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan eşi tarafından öldürülen Özlem Gön Güneş'e ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 21:34 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit'te eşi tarafından öldürülen din görevlisi Özlem Gön Güneş olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan eşi tarafından öldürülen Özlem Gön Güneş'e ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit'te eşi tarafından öldürülen din görevlisi vaize Özlem Gön Güneş olayına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Erbaş, "İzmit'te cani bir şekilde hayatına son verilen din görevlimiz vaize Özlem Gön Güneş'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden kardeşimize ve kendisi gibi şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın ve erkek arasındaki hukuki ve ahlaki ilişkinin merkezine adalet, saygı, merhamet ve muhabbet kavramlarını yerleştiren Peygamberimizin ümmeti olan bizler için kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır. Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için herkesi şiddete karşı bilinçli bir mücadeleye, varlığa saygı ve sağduyu temelinde bir merhamet seferberliğine davet ediyorum." ifadelerini kullandı. (DHA)


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