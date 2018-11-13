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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Muhalefet liderlerinin çok sert tepki göstererek istifaya çağırdığı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu'na 9 Kasım'da yaptığı tartışma yaratan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kayıtlı istihdamın desteklenmesi' projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı’na” katıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diyanet çalışanları da katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı mülahazalarla ve beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz. Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse hiç kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerimde bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ıstırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir."

Erbaş'ın, bu ifadeleri 'Kadir Mısrıoğlu' tartışmalarına yanıt olarak kullandığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri Prof. Dr. Ali Erbaş Kadir Mısırlıoğlu

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Tamam da hoca. Sonuç ne. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olduğunu açıkça ilan etmiş olan bu kişi ile senin işin ne. Bunu açıkla. Sen siyasetçi değil Atatürk'ün kurduğu diyanetin başında ki bir din adamısın. Allahtan korkun Atattürk'ten utanın.
deli kadirle olan muhabbetinizin ...mesajını içerigini anlatmadınız..
deli kadi
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