HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan memur açıklaması! '3 yıla kadar eğitim...'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan memur açıklaması! '3 yıla kadar eğitim...'

24.11.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İmam hatip liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitime alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler. Bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan memur açıklaması! '3 yıla kadar eğitim...'

Eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç’a, İstanbul Üniversitesi tarafından ‘İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Fahri Doktora Unvanı’ verildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda gerçekleşen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Başkan Erbaş, Tayyar Altıkulaç’ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde açılan Haseki Eğitim Merkezlerinde yetiştiğini söyledi. Başkan Erbaş, 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin oluşturulmasında Altıkulaç’ın büyük emeğinin olduğunu belirterek, “Sadece ulumi İslamiyye mensupları, hocaları değil. Sosyal bilimlerin belki fen bilimlerinin her alanında çalışan, ülkemizin yetiştirdiği mümtaz ilim adamlarının katkısı olmuştur. Biz İslam Ansiklopedisi sayesinde nice hocalar tanıdık. Bu da çok önemli bir kazanımdır. İslam dünyasının en önemli eserlerinden birisi. Onun üzerine bugün bizler ne koyabiliriz onun gayreti içerisindeyiz elhamdülillah” dedi.

'3 YILA KADAR DEVAM EDEN EĞİTİM'

Diyanet Akademisi'nin amacından da bahseden Başkan Erbaş, “İmam hatip liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitime alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler. Bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak” diye konuştu. Başkan Erbaş, İslam medeniyetinde dini ilim, dünyevi ilim ayrımı olmadığına dikkat çekerek, “Esasında hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir. Hadis ne kadar dini ilimse astronomide o kadar dini ilimdir. Onun için üniversitelerimiz çok önemli” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne gelişine kadar Altıkulaç’ın emeği olduğunu belirterek, bugün emeğinin halen devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Dr. Tayyar Altıkulaç’a fahri doktora unvanı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından tevdi edildi. Törene, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı (İSAM) Prof. Dr. Mürteza Bedir, eski Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem...122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem...
Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyorHerkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor
Yeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydettiYeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydetti
Anahtar Kelimeler:
Memur diyanet

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Aradaki fark...

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Aradaki fark...

Barışmak için geldi, 4 aylık hamile eşine dehşeti yaşattı!

Barışmak için geldi, 4 aylık hamile eşine dehşeti yaşattı!

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyor

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyor

Antalya için ürküten uyarı! ‘Sıvılaşma' tehlikesi var...

Antalya için ürküten uyarı! ‘Sıvılaşma' tehlikesi var...

İlginizi Çekebilir

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.