Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tavşanlı'da

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaptığı konuşmada Diyanet Akademisi kurulması için çalışmaların tamamlandığı açıkladı. Tavşanlı ilçesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda düzenlediği programa katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada Diyanet Akademisi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Erbaş şöyle devam etti: "Önümüzdeki aylarda sadece hizmet içi eğitim ile kalmıyor, bir adım öne geçerek hizmet öncesi eğitime başlıyoruz. Yükseköğretim kurumlarının nicelik ve nitelik ilişkisi de önemli bir husustur. Fakültelerin, sayı, akademik kadro ve öğrenci potansiyeli açısından gelişmesi olumlu bir durum olmakla beraber, daha önemlisi üretilen bilginin niteliği, yetiştirilen öğrencinin kalitesidir. Diyanet Akademisi faaliyete geçmesiyle hizmet öncesi eğitimin sonunda sınav yapılacak ve belli bir puanı alabilenler göreve başlayacak. Belki ikinci bir şans daha verilebilir. Onda da başarısız olunursa 'siz başka iş arayın' diyeceğiz. Hedefimiz böyle bir uygulama." Türkiye'de 100'ü aşkın ilahiyat ve İslami İlimler Fakültesi ile önemli imkanlara sahip olduklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, İslami ilimlerin amacının, insanın Rabbi ile toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler kurmasını temin etmek olduğunu söyledi. Erbaş, hiçbir ilim dalının, sosyal gerçeklikleri ve yaşanan hayatı göz ardı edemeyeceğini sözlerine ekledi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de konuşmasında, belediye olarak inşaatını üstlendikleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bahçesindeki 15 Temmuz Külliyesi'nin inşaat çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Güler, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 580 bin TL ödenekle inşaatına başlanan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nin geri kalan 1 milyon 250 bin TL'lik kısmını Belediye olarak biz üstlendik. 600 kişilik cami, 165 kişilik konferans salonu, erkek ve bayanlara ayrı ayrı olmak üzere abdest alma yerleri, tuvaletler ve sosyal alanları içeren Külliye'de 15 Temmuz şehitlerini temsil eden, Elif harfi ve Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin tasvir edildiği bir cami minaresi bulunuyor. Bu güzel yapının üniversitemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

