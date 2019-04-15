Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Terör örgütleri, hepimizin ortak düşmanıdır”

Yeni Zelanda’da geçtiğimiz günlerde terör saldırısı sonucu 51 Müslümanın şehit olduğu Al Noor Camii ve Linwood Camii’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, “Terör örgütleri, hepimizin ortak düşmanıdır” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da geçtiğimiz günlerde terör saldırısına uğrayan ve 51 Müslümanın şehit olduğu Al Noor Camii ve Linwood Camii’ni ziyaret etti. Linwood Camii’nde ikindi namazını kıldıran Başkan Erbaş, saldırı esnasında büyük hasar gören camide incelemelerde bulundu. Başkan Erbaş daha sonra Al Noor Camii’ne geçti. Burada Akşam namazını kıldıran Başkan Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, camilere yapılan saldırılarda şehit olanların yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Cemaate Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Başkan Erbaş, “Kardeşlerim biz biliyoruz ki şehitlik, Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en yüce, en yüksek mertebedir. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz buyuruyor ki, ‘Allah yolunda şehit olanlara, öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar bilakis diridirler ve Rablerinin katlarında rızıklandırılırlar.’ Bu kardeşlerimiz inşallah şehit oldular ve biz onların şehadetlerine şahidiz” dedi. Başkan Erbaş, bu katliamı gerçekleştiren teröristi ve arkasındaki karanlık güçleri kınayarak, “82 milyonluk Türkiye olarak hem şehitlerimize dua ediyoruz hem de bütün varlığımızla, bütün milletimizle birlikte sizlerin yanınızdayız” diye konuştu. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın ayağına diken batsa ondan dolayı diğer Müslümanların bu acıyı hissedeceğine inandıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Nasıl ki bir vücudun bir azasına, bir organına acı dokunduğu zaman bütün organları bunu hissediyorsa 16 bin kilometre uzakta da olsa Yeni Zelanda’da Müslüman kardeşlerimizin acısı her zaman bizim acımızdır” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte barış için çalışmak zorundayız”

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın, bütün müminlerin kardeş olduğunu bildirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Biz inşallah kıyamete kadar kardeşliğimizi devam ettireceğiz ve bunun için ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmekle birlikte, Müslümanlar için kurulmuş olan planlara karşı da her zaman tedbirimizi almak zorundayız. Tedbirimizin yolunu Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de gösteriyor; ‘Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz, fitneden uzak durunuz.’ Dolayısıyla Müslümanlar arasındaki ufak tefek bazı farklılıkları hiçbir zaman ayrılık sebebi yapmamalı, bunları zenginlik olarak görmeliyiz.”

Müslümanların, bütün insanlığın barışı için çalışan bir medeniyetin mensupları olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Buradan dünyanın bütün insanlarına seslenmek istiyorum; hep birlikte barış için çalışmak zorundayız. Çünkü bu, tüm insanlığın ortak bir derdidir. Barışı engellemeye çalışan insanlar, terör örgütleri, teröristler hepimizin ortak düşmanıdır. Bizim medeniyetimiz, bizim inancımız özellikle mescitlerin, mabetlerin, hangi dinin mabedi olursa olsun, o mabetlerin masuniyetini yani dokunulmazlığını ortaya koymuştur, dokunulmazlığına hükmetmiştir. İslam’a göre savaşta dahi mabetlere, mabetteki ibadet eden insanlara, din adamlarına dokunmak yasaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, saldırılardan sonra Müslümanlara karşı göstermiş oldukları ilgiden dolayı Yeni Zelanda halkına ve yetkililerine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Mart’ta bu camide ve diğer camide bu katliam olduktan sonra özellikle Yeni Zelanda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, bütün yetkililer ve Yeni Zelanda’nın vatandaşlarının bu olay karşısındaki tavırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya örnek oldular. Esasında nerede olursa olsun bu tür olaylar, inşallah olmaz bir daha, ama eğer olursa da nerede olursa olsun herkesin bu olayların karşısında yer alması gerekiyor. İnsanlık, insan olmak bunu gerektiriyor. Çünkü Hz. Ali’nin ifadesiyle, ‘Biz ya dinde kardeşiz ya da hilkatte eşiz, yaratılışta eşiz.’ Peygamber Efendimiz’in Veda Hutbesi’nde buyurduğu gibi, ‘Ey insanlar, hepiniz Ademdensiniz. Adem de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba hiçbir üstünlüğü yoktur.’ ‘Allah indinde en üstününüz, takva itibarıyla üstün olanınızdır.’ Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum.”

