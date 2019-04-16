Diyanet İşleri Başkanı Erbaş terör saldırısının mağdurlarıyla görüştü

CHRISTCHURCH/MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde taziye ziyaretlerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralıların yakınlarıyla bir araya geldi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine geçen ay düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanlarla kahvaltıda bir araya gelen Erbaş, yakından ilgilendiği misafirlerine taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye olarak Yeni Zelanda’ya binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen masum Müslümanlara karşı yapılan terör saldırısında mağdur olanların yaşadığı acıları yakından hissettiklerini vurgulayan Erbaş, "Buradaki siz Müslüman kardeşlerimizin başına gelen bu olaydan dolayı çok büyük bir üzüntü hissettik. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Tüm dünyada tepki çeken terör saldırısında teröristin ikinci hedefi olan Linwood Camisi'ne girişini engelleyerek can kaybının artmasını önleyen ve "Kahraman" olarak bilinen Afganistan asıllı Abdul Aziz, kahvaltı sonrasında AA muhabirine, "Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti bu zamanda ihtiyaç duyduğumuz sevgiyi bizimle paylaştı, Sayın Başkana ailesini bırakıp, buralara kadar bizimle kederimizi paylaşmaya geldiği için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.