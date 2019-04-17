Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki temaslarını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avustralya ve Yeni Zelanda temaslarını tamamladı. Erbaş temaslarının son gününde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camileri ziyaret edip Türk-İslam Toplumu üyeleriyle bir araya geldi. Gittiği her bölgede büyük ilgiyle karşılaşan Ali Erbaş, toplum üyelerine teşekkür etti. 2008’de ibadete açılan ve geçtiğimiz yıl minarelerinin yapımının tamamlandığı Melbourne Meadow Heights Diyanet Camisi’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı, camide kıldığı namazın ardından toplum üyelerine hitap etti.

Türkiye’den 15 bin kilometre ötede gördüğü minareler karşısında duygulandığını dile getiren Erbaş konuşmasında, "Yurdumuzdan sizlere selam getirdim. Gurbette yaşamak zordur. Ancak sizler yıllar önce vatanlarından uzaklara göç ederek memleket hasreti çekenler ‘Buralarda ibadethane yok, ibadetimizi yapmayalım’ demediniz. Gurbettekiler bir araya geldiler, evler aldılar, camiye çevirdiler, türlü fedakarlıklarla arsalar aldılar camiler yaptılar. Bugün burada bunun örneklerini görüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Minareleri gördüm ve içim kıpır kıpır etti. Elhamdülillah dedim. Bu ne güzellik bu ne büyük nimet” ifadelerine yer verdi.