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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki temaslarını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki temaslarını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avustralya ve Yeni Zelanda temaslarını tamamladı. Erbaş temaslarının son gününde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camileri ziyaret edip Türk-İslam Toplumu üyeleriyle bir araya geldi. Gittiği her bölgede büyük ilgiyle karşılaşan Ali Erbaş, toplum üyelerine teşekkür etti. 2008’de ibadete açılan ve geçtiğimiz yıl minarelerinin yapımının tamamlandığı Melbourne Meadow Heights Diyanet Camisi’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı, camide kıldığı namazın ardından toplum üyelerine hitap etti.
Türkiye’den 15 bin kilometre ötede gördüğü minareler karşısında duygulandığını dile getiren Erbaş konuşmasında, "Yurdumuzdan sizlere selam getirdim. Gurbette yaşamak zordur. Ancak sizler yıllar önce vatanlarından uzaklara göç ederek memleket hasreti çekenler ‘Buralarda ibadethane yok, ibadetimizi yapmayalım’ demediniz. Gurbettekiler bir araya geldiler, evler aldılar, camiye çevirdiler, türlü fedakarlıklarla arsalar aldılar camiler yaptılar. Bugün burada bunun örneklerini görüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Minareleri gördüm ve içim kıpır kıpır etti. Elhamdülillah dedim. Bu ne güzellik bu ne büyük nimet” ifadelerine yer verdi.

“100’ü aşkın ülkede varız”
Melbourne temasları kapsamında Diyanete bağlı Meadow Heights Cami’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 100’ü aşkın ülkede var olduğunu belirtti. 2 bin 500 imam ve müezzin kadrosuyla yurt dışında aktif bir kurum olduklarının altını çizen Erbaş, “Vaizimiz, müezzinimiz, ataşemiz hepimiz hocayız biz. Mümkün olduğunca dinimizi ve İslamı görmeyen gözlere göstermeye, duymayan kulaklara duyurmaya, anlamayan kalplere anlatmaya çalışıyoruz. Bizlere dua edin bizler de sizlere dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avustralya ziyaretinde Victoria Türk-İslam Cemiyetleri’nin adına düzenlemiş olduğu resepsiyona katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan yemekli resepsiyonda yaklaşık 300 kişiye konuşan Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını salonda bulunanlara iletti. İslamın yardım anlayışının önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı, “Hz. Muhammed dünya tarihinde ilk vakıf oluşumunu gerçekleştiren kişidir. Hayır işlemek yardıma muhtaçlara yardım etmek bize Peygamberimizin mirasıdır” dedi.

“Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş adına verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa dileklerinde bulundu. Yeni Zelanda’daki izlenimlerini salondakilerle paylaşan Al Erbaş, ”Farklı inançlara mensup insanların camilerimizin önlerine çiçek bırakarak acımıza ortak olduklarını gördüm. Dünyanın dört bir yanından taziye ve başsağlığı için Christchurch şehrine akın edildiğine tanık olduk. İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırıların hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını orada bir kez daha anladık. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Erbaş’a programın ardından plaket ve teşekkür beratı takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

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