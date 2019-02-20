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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus Müftüsünü kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunus Müftüsü Osman Battih’i makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunus Müftüsü Osman Battih’i makamında kabul etti. Erbaş, "Ortak bir kültür ve eğitim gençlerimizin arasındaki ilişkileri güçlendirir" dedi.
Tunus Müftüsü Osman Battih’i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Onun için sahih, doğru dini bilgi ile Kur’an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Battih’e ziyareti için teşekkür eden Erbaş, ziyaretten memnun kaldığını dile getirdi. Türkiye ile Tunus arasında güçlü bir bağ olduğunu bildiren Erbaş, " Bizler, İslam medeniyetinin çocuklarıyız ve bu medeniyet havzasında asırlarca birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan bir milletiz" dedi.
İki ülke arasındaki din hizmetleri ve eğitimi alanında yapılan işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:
"Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Onun için sahih, doğru dini bilgi ile Kur’an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak dini istismar eden yapılar, şahıslar, gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar da Müslümanları sıkıntıya sokuyor."
Erbaş, iki ülke arasında öğrenci ve öğretmen değişiminin ve din görevlileri arasında tecrübe paylaşımının faydalı olabileceğini söyledi.
Tunus Müftüsü Osman Battih, kabulden dolayı Erbaş’a teşekkür ederken, iki ülke arasındaki en önemli bağın "İslam" olduğunu ifade eden Battih, şöyle konuştu:
"Rabbimiz, Peygamberimiz bir. Bizim Osmanlı’dan itibaren bir işbirliğimiz var. Aramızdaki kültürel ve dini faaliyetlerden yararlanarak işbirliği kurma açısından hazırız. İlişki ve işbirliklerimizi yeniden güçlendirmek için çabalıyoruz, onun için buradayız."
Tunuslu gençlerin, Türk kültür ve dilini öğrenmekte istekli olduğunun altını çizen Battih, "Ortak bir kültür ve eğitim gençlerimizin arasındaki ilişkileri de güçlendirir. Bu aynı zamanda gençlerimizin ayrışmalarına, farlı düşünce ve saplantılara girmelerine engel olur" değerlendirmesinde bulundu.
Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen kabule, Tunus Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa da katıldı.

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