HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Üniversiteler ile medreseler birlikte çalışmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

BİTLİS'te konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medrese ve akademinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, "Bilgiye ulaşmak ve aralarında yakınlaşmak, birbirlerinden istifade etmeleri çok faydalı olur. Yani medrese akademiden, akademi de medreseden istifade etsin" dedi.

Bitlis'te yarın düzenlenecek 'Türkiye Güzel Ezan Okuma' yarışmasının finaline katılmak için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Erbaş, özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik fakülteler ve yüksekokulların gelişmesinin bölge insanının gençlerin bu ihtiyaca göre yetiştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, Bitlis’teki medrese ve ilim yuvalarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bitlis medreseleri ile meşhurdur. Medrese ve akademik ilim birlikte hareket etmelidir. Bilgiye ulaşmak ve aralarında yakınlaşmak, birbirlerinden istifade etmeleri çok faydalı olur. Yani medrese akademiden, akademi de medreseden istifade etsin. Bu şekilde ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı üniversitede görmekten onur duyduklarını söyledi. Rektör Yardım, "Bizim fakültelerimizden biri de İslami İlimler Fakültesi'dir. Bitlis'in tarihine baktığınızda ilmi şahsiyetlerle dolu bir kent. Biz de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 3'üncü sınıfa geldik, daha mezun veremedik. Bu fakültemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. O yönde de öğretim üyesi sayımızı artırıyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesindeki merkez konferans salonunda basına kapalı olarak din adamları ile bir araya geldi.

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
İstanbul'da metro seferleri iptal edildiİstanbul'da metro seferleri iptal edildi
Yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tuttular Yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tuttular 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.