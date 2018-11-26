Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ürdün'de

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ürdün'ün diyanet hizmetleri, özellikle din ve dil eğitimi noktasında çok büyük birikime sahip olduğunu belirterek, "Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş'ı, Amman Uluslararası Havaalanında Ürdün Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Abul Naser Abu Al Bassal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz karşıladı.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yüz yıla yakın bir geçmişinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizinle beraber bundan sonra gerçekleştireceğimiz iş birliği iki ülke için hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının 100 yıla yakın bir geçmişi var, bu süre içerisinde yapmış olduğumuz çok önemli hizmetler var. Ürdün'ün diyanet hizmetleri, özellikle din ve dil eğitimi noktasında çok büyük bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz, birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır.