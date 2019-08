Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe duasını yaptırdı

MEKKE (AA) - Kutsal topraklarda her dil, renk ve ırktan yaklaşık 2 milyonu aşkın Müslüman, Arafat Vakfesi'nde bir araya gelerek birlik ve beraberlik için saatlerce dua etti.

Yaklaşık 45 dakika süren Vakfe duasında Erbaş, İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının son bulmasını diledi.

Türkiye'nin birliğine ve dirliğine göz dikenlere fırsat verilmemesini dileyen Erbaş, Vakfe'de şöyle dua etti:

"Bizleri Kabe'ne davet ettin. Evinde misafirin olmaya layık gördün. Niyetlerimizi, tövbelerimizi, haccımızı, umremizi, ibadet ve taatlerimizi noksanlarıyla beraber kabul eyle Allah'ım. Sana verdiğimiz iman ve kulluk ahdini tazelemeye geldik. Dünyevi her şeyden sıyrılarak ölümün beyaz giysisi ihramlara büründük. Ölmeden önce ölümü hissettik. Sevdiğimiz her şeyi ve herkesi arkamızda bıraktık. Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı iman, aynı ikrar, aynı niyet ve aynı ümit ile bu meydandayız. Peygamberimiz ve ashabı gibi, bizleri de birbirimize dost eyle Allah'ım."

Hazreti Muhammed'in emeği ve hakkı yok eden faizi kaldırdığını ve faizin her çeşidini ayaklarının altına aldığını buradan ilan ettiğini hatırlatan Erbaş, "Her türlü sömürüden, sömürü aracı olan faiz belasından bizleri, milletimizi ve bütün insanlığı faiz belasından kurtar Allah'ım. Yine Peygamber Efendimiz burada, 'Ey İnsanlar Kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız' buyurmuştu. Bizi eşlerine iyi davrananlardan, emanetlerine gözü gibi bakıp onları koruyanlardan eyle Allah'ım." duasında bulundu.