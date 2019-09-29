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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfıkebir’de yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yeryüzünde elinden ve dilinden emin olunan insanlar yetiştirmek en büyük gayemiz” dedi.Vakfıkebir Bölge yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yeryüzünde elinden ve dilinden emin olunan insanlar yetiştirmek en büyük gayemiz” dedi.
Vakfıkebir Bölge yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı. Açılış törenine Erbaş’ın yanı sıra AK Parti Trabzon milletvekilleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreni Kur’an- Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Osman Aydın, “Trabzon’umuz alimleriyle hafızlarıyla Kur’an hizmetiyle hep örnek olmuştur. Bu kursumuzda bu geleneği devam ettirecektir. Burada okuyacak öğrencilerimiz Kur’an eğitimini uzman hocalarımızdan burada alarak bulundukları toplumda inşallah örnek olacaklardır” dedi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yaptığı konuşmada, “Burada hepimiz gururlandıran Trabzon’umuza yakışan her zaman ilklerin öncüsü olmuş yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerle ülkemizin her yerine din adamlarımızı ihraç eden bir ilimizde yeni bir müessesenin açılışını yapıyoruz. İnşallah burada çok güzel Kur’an alimleri yetişecek” şeklinde konuştu.
“Peygamber efendimiz buyuruyor ki sizin en hayırlınız Kur’anı öğreneniniz ve öğreteninizdir” diyerek sözlerine başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,"Cenab-ı Hak hayırlılardan eylesin bizleri, ya öğrenenlerden ya da öğretenlerden eylesin. Kur’an-ı Kerim hayat kitabı. Yaşanmak için kurtuluşa ulaşmak için bütün insanlığa gönderilen bir kitap. Hz. Adem’den Hz. Muhammet’e (s.a.v.) kadar hepsi İslam’ı yer yüzünde anlatmak için gönderildi. İslam yeryüzündeki bütün insanlara peygamberlerin ulaştırmak için mücadele ettiği sistemin adıdır. Bizde Kur’an kurslarımızda İslam’a gönül veren Peygamber Efendimizin tanımlamasıyla Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir tanımlamasına uygun insan yetiştirmek için Kur’an Kurslarımızdan istifade ediyoruz. Camilerimizden istifade ediyoruz. Tüm eğitim müesseselerimizden istifade ediyoruz. Yeryüzünde elinden ve dilinden emin olunan insanlar yetiştirmek en büyük gayemiz örneğimizde Muhammedül Emindir. Dilinden emin olunan bir kimse olabilmemiz için her birimiz ismimizin ardına erkekler Emin, kadınlar Emine sıfatını ilave etmeliyiz. İşte o zaman yeryüzü yaşanılır bir hale gelecektir. Bütün müesseselerimiz Diyanet Başkanlığı olarak yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz” diye konuştu.
Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Peygamberimiz kuş yuvası kadar mescit yaptırana Allah cennette bir köşe nasip edecektir buyuruyor. Bu binaların bir yerinde kuş yuvası kadar katkısı olanlara bu müjde vardır. Bu bölgenin çocuğu olduğum için de iftihar ediyorum. Kur’an eğitimi denince akla bizim bölgemiz gelir. Trabzon’daki yatılı Kur’an Kurslarında okuyan öğrencilerimiz Türkiye’nin bir bölgesindeki tüm illerdeki Kur’an Kurslarındaki okuyan talebelerden daha fazla Trabzonluları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kursun yapımında emeği geçen hayırseverlere plaket takdiminden sonra açılış kurdelesi kesildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Vakfıkebir Ekmeği hediye edildi. Açılışa katılan vatandaşlara ikram yapıldı.

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