Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Vatanımızın her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuştur”

Mekke’de şehit yakınlarıyla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitliğin önemine değinerek, “Bizim vatanımızın her karış toprağı asırlardır şehit kanlarıyla yoğrulmuştur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de şehit yakınları ile bir araya geldi. Hac İdare Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a eşi Seher Erbaş da eşlik etti. Şehit yakınlarını haccını tebrik eden Erbaş, şehitliğin Peygamberlikten sonra bir Müslümana nasip olan en büyük derece olduğunu söyledi.

“Şehitlerimizin de diri olduğuna ve bizi cennette beklediklerine inanıyoruz”

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de şehitler için, “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın, bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar” buyurulduğunu hatırlatarak, “Kur’an’da Rabbimizin buyurduğu bir şeye imanımızın tam olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şehitlerimizin de diri olduğuna ve bizi cennette beklediklerine inanıyoruz” dedi.

“inancımızı her zaman diri tutacağız”

Şehitliğin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimiz şehitliğin önemine binaen şöyle buyuruyor ‘İçimden öyle geçiyor ki, Allah yolunda şehit olsam, dirilsem, tekrar şehit olsam, dirilsem, tekrar şehit olsam’ 3-4 defa bunu tekrarlıyor. Cenab-ı Hak, sizlere hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Bizim vatanımızın her karış toprağı asırlardır şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bayrağımız, hilal ve yıldızın şehidin kanına yansımasıyla oluşmuştur. Bayrağımız da bize şehitliği hatırlatır. Biz şehitlerimizin Peygamberlerle haşr olacaklarına olan inancımızı her zaman diri tutacağız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından şehitler için dua etti. Görüşmede, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş de hazır bulundu.