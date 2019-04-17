Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Victoria İslam Konseyi’ni” ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Victoria İslam Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Kur’an ve sünnet çizgisini dikkate alıp yapmış olduğumuz programları gözden geçirerek talebe yetiştirirsek İslamofobiacılara ve anti İslam karşıtlarına da malzeme vermemiş oluruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’nın Victoria eyaletinde Müslümanlar arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan “Victoria İslam Konseyi’ni” ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı konuşmada, insanlara öncülük yapan vakıfların, derneklerin, konseylerin her zaman barıştan yana olduğunu göstermek ve bunun için faaliyetler yapması gerektiğini ifade ederek, “Yaşadığımız yer neresi olursa olsun, sadece Müslümanlar için demiyorum, zulme uğrayan bütün insanların yanında yer almak, onların bu zulümden kurtulması, barış içerisinde yaşaması ve içinde bulunduğu problemlerden kurtulması için çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun da en güzel örneklerini, İslam medeniyetinin farklı dönemlerindeki uygulamalarında görmekteyiz” diye konuştu.

Erbaş, insanlığa hizmet etmek için kurulmuş müesseselerin en önemli faaliyetlerinden birinin eğitim olması gerektiğini belirterek, “Bizim burada yapacağımız en önemli şey, çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine, nitelikli insan yetiştirmeye katkı sağlamaktır. Kaliteli insan yetiştirirsek bu insanlardan meydana gelen topluluk, yaşadığımız yerlerde olsun, uzak yerlerde olsun dünyada ortaya çıkan problemleri çözme noktasında bir adım daha çözüme yaklaşmamıza vesile olur” sözlerine yer verdi.

İslamofobia ve anti İslam anlayışını sürekli körükleyenlerin İslam’ın korkulacak bir dinmiş gibi algı oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Erbaş, İslam düşmanlığı karşısında birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu anlayışı yaygınlaştırmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Biz eğer din eğitiminde, doğru dini bilgiyi dikkate alarak gençlerimizi eğitirsek, eğitim müesseselerimizde Kur’an ve Sünnet çizgisini dikkate alıp yapmış olduğumuz programları gözden geçirerek talebe yetiştirirsek İslamofobiacılara ve anti İslam karşıtlarına da malzeme vermemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Erbaş, geçmişte Avrupa’da yaşanan ve milyonlarca insanın öldüğü din savaşlarının benzerinin şimdi de İslam dünyasında uygulanmaya çalışıldığını kaydetti.



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