HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yılda 200 mezunla bu kadroları dolduramayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vaizlerimizi ihtisas merkezlerinden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyacımız var" dedi. Ali Erbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'ye bağlı Paşadağ Mahallesi'nde yaptırılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtım törenine katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli de yer aldı. 12 bin 470 metrekarelik alanda inşa edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde; 11 sınıf, 6 çalıştay bölümü, 330 kişilik konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve bilgisayar odası bulunuyor. Programda hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ile bu eğitim merkezlerini açmaya başladık. İl müftülüğünü bırakıp Haseki Eğitim Merkezi'nde 2,5 yıl bu eğitimi almak için gelen hocalarımız oldu. İl müftülüğünden ayrılıp, geldiler, talebe oldular. Ne kadar önemli bir yer olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Orası yetmedi, Konya'da açıldı. Konya yetmedi; Erzurum'da, Trabzon'da, Kayseri'de, Rize'de, Diyarbakır'da ve İzmir'de açıldı. Şimdi 9'uncu olarak da Kocaeli'de açıldı. İnşallah 10'uncusunu da bu sene Ankara'da açacağız. Bana göre halen yeterli değil; çünkü bizim bütün müftülerimiz ihtisas mezunu ve bundan sonrakiler de ihtisas mezunu olmak zorunda. Her yıl 'Müftülük Sınavı' yapıyoruz ve 100 kişi alıyoruz. Çünkü sürekli devirdaim var. Bizim 6 bin vaizlik kadromuz var; ancak şu anda bunun 3 bini dolu. Vaizlerimizi ihtisas merkezlerinden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyacımız var" diye konuştu. Programın sonunda Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a divit kalem, hokka ve büyüteçten oluşan set hediye etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bu kahvede kitap okuyana her şey ücretsizBu kahvede kitap okuyana her şey ücretsiz
Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne 15 yeni araçŞırnak Emniyet Müdürlüğü'ne 15 yeni araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Kahreden görüntü! Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Tabutlar peş peşe çıkarıldı...

İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.