Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

Medyanın birçok hususta olduğu gibi algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde ve yönlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Erbaş, "Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte, sanal olan gerçeği baskılayabilmektedir. Böylece algı yönetimiyle insanların fikirlerini ve olaylara bakış açılarını değiştirmek de mümkün olabilmektedir. Nitekim bugün bireysel ve toplumsal ilgi ve algıların medya vasıtasıyla yönlendirilebildiği ve hatta toplum mühendisliği yapılarak kitlelerin mobilize edilebildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşananların karşı konulamaz etkisiyle kültürler arası bütün sınırların ortadan kalktığı bir dönemde, medya egemen kültürlerin birliğine özendirildiği bir sürecin ana mecrası haline gelmektedir. Bu da yeryüzünde hayatın öznesi kılınan insanoğlunu dijital çağın nesnesi olması durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır" diye konuştu.

Medyada sunulan bilgileri ve maksatlı mesajları sorgulama kabiliyetinin, dijital okuryazarlık ile iyi bir şekilde kazandırılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Gençlerimizin doğru bilgi, doğru yöntem ve sorulara ulaşmasını sağlayacak bir imkan oluşturmak daha da önemli hale gelmektedir. Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmek ve risklerine karşı bilinçli olabilmek, daha fazla ve beceriyle donanmanın yanı sıra; insani ve ahlaki değerlerin belirleyici olduğu bir hayat tarzını benimsemek de önemlidir" dedi.

DEFALARCA SORULMASINA RAĞMEN YANITLAMADI

Erbaş, fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelip giden Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığı yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti. Gazetecilerin ikinci defa aynı soruyu yöneltmesi üzerine Erbaş yine tepkisiz kalarak cevap vermedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





