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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

"Değerler Eğitimi" ve "Yazımda Kardeşlik Var" projeleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, onlara tavsiyelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Değerler Eğitimi" ve "Yazımda Kardeşlik Var" projeleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencileri ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Değerler Eğitimi" ve "Yazımda Kardeşlik Var" projeleri kapsamında KKTC'den gelen öğrencileri Başkanlıkta ağırlayan Erbaş, Kuran'a inananların elinden kitap ve kalemin düşmemesi gerektiğini söyledi.

Kuran-ı Kerim'in Müslümanların hayatındaki önemine değinen Erbaş, genç yaşta Kuran öğrenerek oradaki emirler doğrultusunda yaşamaya gayret etmeleri noktasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim dinimizin amacı, insanları kötülüklerden uzaklaştırmak. İslam'ın amacı, toplum daha güzel, daha temiz olsun, insanlar yalan konuşmasınlar... Çünkü Peygamber Efendimiz, 'Yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür.' buyuruyor. Kötülüklerden uzak duralım. Kötülüklerden hem kendimiz uzak olacağız hem de insanları uzaklaştıracağız. O açıdan dinimizi çok iyi öğrenmemiz lazım. Önce iyi bir insan olmalıyız. İyi bir insan da Kur’an-ı Kerim'deki emirleri yerine getirerek, yasaklardan uzak durarak olunuyor."

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