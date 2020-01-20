HABER
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan’a taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan’a taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’a vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlar için bulunduğu İstanbul’da Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’a vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlar için bulunduğu İstanbul’da Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’a taziye ziyaretinde bulundu. Erbaş, Doğan’a Malatya’da vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu. Ölümün insan için büyük bir ders olduğunu ifade eden Erbaş, dünyada önemli olanın iyi bir insan olarak yaşamak olduğunu söyledi. Erbaş, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalışmak gerektiğini belirterek, “Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, ‘Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz’ diyor. İyi yaşamayı ve Allah’ın huzuruna iyi insan olarak gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin” dedi.
Cem Vakfı’nın faaliyetlerini takip ettiklerini dile getiren Erbaş, “İyi insan olma yolundaki gayretlerinizi görüyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepimiz dünyada iyiliğin hakim olması için bir kenarından tutacağız. Siz bir kenarından tutuyorsunuz, biz bir kenarından tutuyoruz. Netice itibarıyla yollar bir yerde birleşiyor. O birleşen noktaya hep birlikte hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Cem Vakfı Başkanı Doğan, ziyaretinden dolayı Erbaş’a teşekkür etti.
Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Eğitim-Bir-Sen 47. Başkanlar Kurulu Sonuç BildirgesiEğitim-Bir-Sen 47. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.