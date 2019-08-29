Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Rektör Akdoğan'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rektör Akdoğan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Erbaş, Akdoğan'ın göreve başlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ordu Üniversitesinin daha da ilerlemesi hem öğretim üyesi hem öğrenci kalitesinin gelişmesi konusunda rektörümüzden büyük gayretler bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu hususta üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme noktasında her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Daha önce rektörlük yapmış hemşehriniz olarak bu görevdeki tecrübelerimizi de paylaşmaya hazırız."

Akdoğan ise Erbaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Rektörlük görevini yerine getirirken büyüklerimizin tecrübeleri, bilgi birikimleri ve donanımlarından faydalanarak onlarla iş birliği, dayanışma ve fikir alışverişi yaparak Ordu Üniversitemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır." ifadesini kullandı.

