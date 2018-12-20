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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 21:37 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'le bir araya geldi - Erbaş: - "Çocukların, gençlerin daha nitelikli yetişmesi noktasındaki düşüncelerimiz ve gayretlerimiz, o bölgedeki Müslüman kardeşlerimize sahih dini bilgiyi ulaştıralım, doğru dini bilgiye sahip olsunlar. Kur'an ve sünnet çizgisinde gençler yetişsin, amacımız budur"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocukların, gençlerin daha nitelikli yetişmesi noktasındaki düşüncelerimiz ve gayretlerimiz, o bölgedeki Müslüman kardeşlerimize sahih dini bilgiyi ulaştıralım, doğru dini bilgiye sahip olsunlar. Kur'an ve sünnet çizgisinde gençler yetişsin, amacımız budur." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Erbaş, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların gerçek dini bilgiyle buluşması noktasında, Bulgaristan Başmüftülüğüne önemli görevler düştüğünü söyledi. Erbaş, "Çocukların, gençlerin daha nitelikli yetişmesi noktasındaki düşüncelerimiz ve gayretlerimiz, o bölgedeki Müslüman kardeşlerimize sahih dini bilgiyi ulaştıralım, doğru dini bilgiye sahip olsunlar. Kur'an ve sünnet çizgisinde gençler yetişsin, amacımız budur. İnşallah bu doğrultuda Cenabıhak ne kadar fırsat verirse, o fırsatları değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bulgaristan Başmüftüsü Aliş de Başkan Erbaş'a, kendilerini kabulünden dolayı teşekkür ederek, tüm Müslümanların Türkiye'den ve Diyanet İşleri Başkanlığından büyük beklentileri olduğunu belirtti.

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar için sundukları din hizmetinde, Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlandıklarını belirten Aliş, "Bu konuda Diyanet'e teşekkür ediyorum. Biz Diyanet'i örnek alıyoruz. Uzun yıllar beraber aynı devlette yaşamışız, aradan bir sınır geçmiş. Biz de sınırın o tarafında kalmışız ama gönüller beraber." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

- 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu açıldı

Bu arada Erbaş, Sincan İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu'nun resmi açılışına katıldı.

Başkan Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Erbaş, kursta eğitim gören öğrencilerin derslerine girerek, "El birliği ile Allah yolunda çalıştığımız müddetçe Allah bizim yolumuzu açacaktır. Allah için çok çalışın ve yorulmayı lügatınızdan çıkarınız. Daha heyecanlı, gayretli ve çalışkan olmalısınız. Eğer sizler bu yolda azimle, gayretle yürürseniz sadece kendinize değil, milletimize ve insanlığa faydanız olacak. Kur'an'a hizmet eden, insanlığa hizmet etmiş sayılır." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Erbaş, açılışın ardından Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu'yu ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Etimesgut İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Erbaş, Etimesgut İlçe Müftüsü Yunus Can'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de hazır bulundu.

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